Los precios inmobiliarios en Kazajistán son, como mínimo, de 5-6 mil euros: eso se pide en el mercado secundario por un apartamento de una habitación de 15-17 metros cuadrados en una casa antigua, mientras que un apartamento de una habitación de mayor superficie en un edificio nuevo moderno costará 3-4 veces más. Un apartamento con 2-3 habitaciones cuesta una media de 40-45 mil euros; una casa de campo, 70 mil, pero aquellos que deseen comprar inmuebles en Kazajistán en Almaty y Astana deben estar preparados para precios más altos.