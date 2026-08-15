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Propiedades residenciales en venta en Kazajistán

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1 propiedad total found
Casa grande en Almatý, Kazajistán
Casa grande
Almatý, Kazajistán
Área 403 m²
Cuando te levantas por la mañana, ¡lo primero que ves son los HORES! La calle de pr. La casa…
$1,50M
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Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Kazajistán

¿Qué cantidad se requiere para comprar inmuebles en venta en Kazajistán?

Los precios inmobiliarios en Kazajistán son, como mínimo, de 5-6 mil euros: eso se pide en el mercado secundario por un apartamento de una habitación de 15-17 metros cuadrados en una casa antigua, mientras que un apartamento de una habitación de mayor superficie en un edificio nuevo moderno costará 3-4 veces más. Un apartamento con 2-3 habitaciones cuesta una media de 40-45 mil euros; una casa de campo, 70 mil, pero aquellos que deseen comprar inmuebles en Kazajistán en Almaty y Astana deben estar preparados para precios más altos.

¿En qué condiciones se da la venta inmobiliaria en Kazajistán a ciudadanos extranjeros?

La compra de una vivienda en Kazajistán por parte de un individuo solo es posible si esta persona tiene un permiso de residencia en el país. Las personas jurídicas, en particular las empresas con participación extranjera, pueden adquirir bienes inmuebles sin restricciones.

¿En qué ciudades kazajas compra la gente vivienda con mayor frecuencia?

Las ventas de bienes raíces en Kazajistán son más activas en la capital, Astana, así como en Almaty, Aktobe, Aktau y sus suburbios. Petropavlovsk, Pavlodar y Shymkent tienen menos demanda.
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