Casas de obra nueva en Moscú, Rusia

apartamentos
27
Casa club ZK The LAKE
Casa club ZK The LAKE
Moscú, Rusia
de
$476,469
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
Área 55–122 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Ubicación del complejo: El LAKE Club House, ubicado en Kapustinsky Parque junto al estanque, interesará a los conocedores de silencio y privacidad, pero con la oportunidad de permanecer en el centro de eventos. Desde las autopistas sin dormir de la metrópoli, el ELLA está protegido por barri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
54.6 – 71.1
466,049 – 513,619
Apartamentos 3 habitaciones
65.6 – 83.7
491,216 – 707,402
Apartamentos 5 habitaciones
121.8
895,532
Desarrollador
ГК "ФСК"
