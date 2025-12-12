  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Gromovskoe selskoe poselenie
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia

Moscú
1
Northwestern Federal District
454
Óblast de Leningrado
454
Vsevolozhsky District
209
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$109,128
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$162,917
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$113,586
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
TekceTekce
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$237,210
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$97,954
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$162,619
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$100,469
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$187,701
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$116,676
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$124,938
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$159,113
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Mostrar todo Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Pueblo de cabañas Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$176,706
Especies que solo deberías soñar! Un total de 11 parcelas Vista Mar en la primera línea de Lago KomsomolskoyeEste es un lugar donde puedes estar solo contigo mismo y con los seres queridos, relajarte y sentir la armonía de la vida, encontrar la paz y la inspiración. Caminando a pie o en barc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir