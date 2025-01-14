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Casa adosada Hygge Marina, Phase 2

Jantar, Polonia
de
$137,606
VAT
de
$2,857/m²
;
4
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Catálogo interactivo
ID: 38143
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/6/26

Localización

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  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Pomerania
  • Barrio
    Nowy Dwór Gdański County
  • Ciudad
    gmina Stegna
  • Pueblo
    Jantar
  • Dirección
    Wypoczynkowa, 10

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Catálogo interactivo

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 48.0 – 64.6
Precio por m², USD 3,342 – 4,679
Precio del apartamento, USD 160,429 – 285,003
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 69.9 – 75.0
Precio por m², USD 3,342 – 4,546
Precio del apartamento, USD 250,671 – 317,731

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Jantar, Polonia
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Plazo del préstamo, años
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Pago mensual
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Desarrollador
BudinvestNord
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