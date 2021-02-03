  1. Realting.com
Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

Podgorica, Montenegro
de
$644,836
;
5
ID: 30570
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se trosoban stan površine 138m² na 1. spratu depandansa profesorske zgrade u Bulevaru Džordža Vašingtona 92, sa pogledom na spomenik Sv. Petra Cetinjskog. Stan je prozračan, trostrano orijentisan (sjever–zapad–jug), sa velikim staklenim površinama, terasama na jugu i zapadu, te odličnim rasporedom: prostran dnevni boravak od 70m², dvije sobe po 16m², dodatna prostorija od 30m², kuhinja, dva kupatila i tri terase. Sve prostorije su klimatizovane, stan ima centralno grijanje, blind vrata i ulaz pod video nadzorom. Pogodan je za stanovanje ili poslovni prostor. Uz stan dolazi jedno garažno i jedno parking mjesto pod rampom. Cijena iznosi 550.000 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Está viendo
Barrio residencial Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Podgorica, Montenegro
de
$644,836
Realting.com
