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Propiedades residenciales en venta en San Gwann, Malta

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apartamentos
45
casas independientes
8
53 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños situado en una zona de San Gwann, cerca de todas la…
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 3
Un excelente VILLA totalmente independiente de verdadera excelencia, que ofrece un gran dise…
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Casa 4 habitaciones en San Gwann, Malta
Casa 4 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Descubra el lujo viviendo en su mejor con nuestra nueva villa impresionante, listo en forma …
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experimente el equilibrio perfecto de lujo y comodidad en este impresionante apartamento de …
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este nuevo desarrollo contará con una selección de 2 & 3 dormitorios, cada uno de ellos de a…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un amplio y bien diseñado apartamento de dos dormitorios, de dos baños, se ofrece en plan, f…
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Duplex Solitary Maisonette Acogiendo la entrada y teniendo una cocina separada y zonas de e…
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette de 4 dormitorios situado en una tranquila zona residencial de San Gwann, fren…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento en una bonita zona de Mensija en San Gwann. Consta de un gran plan abierto, baño…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experimente el equilibrio perfecto de lujo y comodidad en este impresionante apartamento de …
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una rara oportunidad de poseer este impresionante ático dúplex, situado en la prest…
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Situado en los jardines de Monterosa, esta villa excepcional se ofrece en la etapa previa a …
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios, terminado & amueblado. Es posible ampliar este apartamento. Al…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Apartamento totalmente amueblado y moderno de 1 dormitorio en venta en San Gwann, un desarro…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de un dormitorio en venta en San Gwann Shell Form and freehold Situado en una z…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo Ático de 2 dormitorios situado en una zona muy tranquila pero central de San Gwann.…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos en una zona muy buena en San Gwann. La alojamiento consta de c…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Introduciendo un impresionante desarrollo de 5 unidades en San Gwann! Disfrute del campo OD…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Se ofrece una selección de apartamentos de estudio en San Gwann a la venta en una zona muy c…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una rara oportunidad para adquirir una forma de concha de apartamento San Gwann. Esta propie…
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Casa 4 habitaciones en San Gwann, Malta
Casa 4 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 475 m²
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta propiedad bien equipada en el corazón de San Gwann ofrece una comodidad y comodidad exc…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo desarrollo de un bloque de ático que se termina en 2025 se vende Terminado excluyen…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una tranquila zona residencial de San Gwann, este apartamento bien planificado se…
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Apartamento 3 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento 1 - 1a planta - Apartamento de 3 dormitorios (principio con instalaciones en-sui…
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Ático Ático 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático, situado en esta tranquila zona residencial en San Gwann. El alojamiento consta de una…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de 1 dormitorio en Kappara, esta propiedad consta de cocina/comedor, dormitorio …
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios con baño en suite El apartamento está en el diseño de cocina ab…
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Apartamento 2 habitaciones en San Gwann, Malta
Apartamento 2 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo desarrollo - Un amplio apartamento de 2 dormitorios situado en una buena zona en San G…
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Apartamento 1 habitacion en San Gwann, Malta
Apartamento 1 habitacion
San Gwann, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
ONE BEDROOMED APARTMENT STARTING from 192.000 € - Un nuevo bloque de apartamentos muy termin…
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