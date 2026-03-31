Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gozo Region
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Gozo Region, Malta

bienes raíces comerciales
77
inversiones inmobiliarias
4
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Tienda en La Valeta, Malta
Tienda
La Valeta, Malta
Situado en la emblemática calle Republica, esta tienda se encuentra en la zona comercial más…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Almacén en Qormi, Malta
Almacén
Qormi, Malta
Un almacén en Handaq
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tienda en Mosta, Malta
Tienda
Mosta, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Tiendas comerciales en venta Mosta Una excelente oportunidad para adquirir tiendas comercia…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Mosta, Malta
Propiedad comercial
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Boutique nuevo desarrollo en el corazón de Mosta, vendido a precios preconstruidos a partir …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tienda en Msida, Malta
Tienda
Msida, Malta
Una tienda está disponible para la venta en Msida. La propiedad está completamente terminada…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Gzira, Malta
Propiedad comercial
Gzira, Malta
Gzira - Development Block El bloque consta de 16 apartamentos en total, de los cuales: 1x …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Gharghur, Malta
Propiedad comercial
Gharghur, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el encantador pueblo de Gharghur, este desarrollo cuenta con un apartamento estud…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Otro en Nadur, Malta
Otro
Nadur, Malta
Situado en Nadur, Gozo, esta plaza de aparcamiento sótano ofrece un aparcamiento cómodo y se…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Almacén en Marsa, Malta
Almacén
Marsa, Malta
Una rara oportunidad para adquirir un espacio comercial versátil: esta propiedad en venta es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Qormi, Malta
Propiedad comercial
Qormi, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Situado en una de las zonas más estratégicas y de alta visibilidad de Qormi, este amplio sho…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Naxxar, Malta
Propiedad comercial
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Santa Venera, Malta
Propiedad comercial
Santa Venera, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Estos Santa Venera Maisionettes/ Apartamentos y Penthouses ofrecen espacios de vida cómodos …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir