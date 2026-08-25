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Villas en venta en Birkirkara, Malta

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Villa en Birkirkara, Malta
Villa
Birkirkara, Malta
Una villa en Birkirkara con tres dormitorios y un garaje de un coche. La propiedad tiene una…
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Villa 11 habitaciones en Birkirkara, Malta
Villa 11 habitaciones
Birkirkara, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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