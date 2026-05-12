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Locales comerciales en venta en Birgu, Malta

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Propiedad comercial en Birgu, Malta
Propiedad comercial
Birgu, Malta
Dormitorios 1
Un restaurante situado en el paseo marítimo de Birgu disponible para la venta, zona interna …
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Propiedad comercial en Birgu, Malta
Propiedad comercial
Birgu, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Local comercial de 40m2 huella con techo muy alto La propiedad se puede dividir en dos plant…
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