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Mansiones con piscina en venta en Vilna, Lituania

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Casa grande 7 habitaciones en Vilna, Lituania
Casa grande 7 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 792 m²
Número de plantas 2
No para todos. Sólo para aquellos que pueden elegir. En casa. Y hay lugares que cambian cómo…
$2,25M
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