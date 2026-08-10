Hoteles en venta en Vilna, Lituania

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Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € en Vilna, Lituania
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 €
Vilna, Lituania
Habitaciones 33
Área 1 515 m²
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € Negocio rentable listo para funcionar en el …
$3,01M
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Hotel en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
$26,43M
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