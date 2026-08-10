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Locales comerciales en venta en Vilnius city municipality, Lituania

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Vilna
101
101 propiedad total found
Propiedad comercial 100 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Vilna, Lituania
Área 100 m²
Piso 3
¡Haciendo presiones en el vestuario! .......................................................…
$120,665
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Propiedad comercial 178 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 178 m²
Vilna, Lituania
Área 178 m²
Descuento - 2000 EUR! Las habitaciones de 178 metros cuadrados se venden en el corazón de V…
$387,102
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Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € en Vilna, Lituania
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 €
Vilna, Lituania
Habitaciones 33
Área 1 515 m²
Se vende: Hotel 4* en Lituania — 2.575.000 € Negocio rentable listo para funcionar en el …
$3,01M
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TekceTekce
Propiedad comercial 120 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 120 m²
Vilna, Lituania
Área 120 m²
120 metros cuadrados de habitaciones se venden en el casco antiguo. Usted puede comprar una …
$246,380
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Propiedad comercial 500 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Vilna, Lituania
Área 500 m²
Piso 1
Escuché la ALOCACIÓN ADMINISTRATIVA de los ERDVIO500 KV.M. en los hogares 'HEADS. Actualment…
$1,15M
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Propiedad comercial 124 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 124 m²
Vilna, Lituania
Área 124 m²
Piso 1
Se venden locales ligeros y acogedores de 124 metros cuadrados, en Oz Park, en el distrito d…
$409,883
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Propiedad comercial 57 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 57 m²
Vilna, Lituania
Área 57 m²
Piso 4
Entendido 57. PRINCIPIOS: - Un gran lugar para las actividades comerciales; - Diseño funcio…
$90,685
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Propiedad comercial 174 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 174 m²
Vilna, Lituania
Área 174 m²
Piso 1
Las instalaciones de 174 metros cuadrados son amplias, luminosas y acogedoras, en el distrit…
$463,721
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Propiedad comercial 125 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 125 m²
Vilna, Lituania
Área 125 m²
Piso 1
DESIGNATION OF 124,56 KV.M. INDIVIDUAL COMMERCIAL PREMISES IN THE FIRST GROWTH with VITRINE …
$376,774
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Propiedad comercial 192 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 192 m²
Vilna, Lituania
Área 192 m²
Piso 1
Sal de Gok 190,69. M. ADMINISTRATIVE ADVICE ON THE CARRYING OUT OF EXTERNAL, TRADE OR OTHER …
$278,441
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Propiedad comercial 16 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 16 m²
Vilna, Lituania
Área 16 m²
Piso 1
GARAGE escaneado para TUSKULS G. 4, VILNIO Garaje Neat en un lugar cómodo en la ciudad, ade…
$31,738
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Propiedad comercial 124 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 124 m²
Vilna, Lituania
Área 124 m²
Piso 1
Se venden locales ligeros y acogedores de 124 metros cuadrados, en Oz Park, en el distrito d…
$439,376
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Propiedad comercial 71 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 71 m²
Vilna, Lituania
Área 71 m²
Piso 1
EXPLANATORY COMMERCIAL PATCHES EN LA SENAMIOR, EN LA PREVIA CABORACIÓN, ¡El país debería cae…
$231,795
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Propiedad comercial 63 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 63 m²
Vilna, Lituania
Área 63 m²
Piso 1
Sal 63 KnowLEDGE. PATCHES COMMERCIALES / ESTUDIO EN LA SEGUNDA CABLA DEL VILNIUS SENAMIUS! -…
$300,136
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Propiedad comercial 54 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 54 m²
Vilna, Lituania
Área 54 m²
Piso 1
DESIRING TO SUBMIT COMMERCIAL PREMISES with VITRIC SHIPS IN SENAMIOR, VILNIUS G. * * * * * *…
$330,401
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Propiedad comercial 129 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 129 m²
Vilna, Lituania
Área 129 m²
Piso 1
DESIRING para proporcionar locales comerciales representativos en uno de los lugares más vis…
$499,705
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Propiedad comercial 64 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 64 m²
Vilna, Lituania
Área 64 m²
120 metros cuadrados de habitaciones se venden en el casco antiguo. Usted puede comprar una …
$146,465
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Propiedad comercial 178 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 178 m²
Vilna, Lituania
Área 178 m²
Las habitaciones de 178 metros cuadrados se venden en el corazón de Vilnius, casco antiguo. …
$457,925
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Propiedad comercial 35 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 35 m²
Vilna, Lituania
Área 35 m²
Piso 1
Los locales vendidos en la prestigiosa zona del casco antiguo, Labdaricter g., son PATALPOMS…
$140,257
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Propiedad comercial 127 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 127 m²
Vilna, Lituania
Área 127 m²
Piso 2
DESIRING TO PROVIDE ERDVIE COMMERCIAL PARTS IN THE NORTH MIESTELY, S.ŽAUKAS G.! Los locales …
$264,205
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Propiedad comercial 120 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 120 m²
120 metros cuadrados de habitaciones se venden en el casco antiguo. Usted puede comprar una …
$280,513
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Propiedad comercial 712 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 712 m²
Vilna, Lituania
Área 712 m²
Piso 1
DESIGNACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ADMINISTRATIVA / MARKETING de 712 KV.M. G. 220, I-I. ■ CUADRO …
$1,17M
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Propiedad comercial 100 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Vilna, Lituania
Área 100 m²
Piso 1
En la ciudad de Vilnius, la calle Baltupio, los locales se venden en el "Proyecto Jomanto Pa…
$316,674
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Propiedad comercial 1 256 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 256 m²
Vilna, Lituania
Área 1 256 m²
Piso 1
VENTA 1 256 CONOCIMIENTO - AVICE COMMERCIAL V. A. GRAIČI®N – G., VILNIJE. ¿Buscando un luga…
$1,42M
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Propiedad comercial 139 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Vilna, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
HORIZON. MIESTO PULSAS. Su dirección es MINDAUGO G. 21, VILNIUS. Local comercial de 139 met…
$346,632
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Propiedad comercial 96 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 96 m²
Vilna, Lituania
Área 96 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL COLUMN DE LA ALABORACIÓN DE TREATMENTOS. Ubicado en el prestigioso local En…
$393,004
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Propiedad comercial 149 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 149 m²
Vilna, Lituania
Área 149 m²
Piso 1
DESIGNACIÓN 149 GOK. M COMMERCIAL PREMISES EN VILNIUS SENAMETERS, CARMELIT G. Local comerci…
$469,012
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Propiedad comercial 57 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 57 m²
Vilna, Lituania
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 5
En venta elegantemente amueblado local comercial, ideal para un estudio, oficina, tienda o s…
$229,364
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Propiedad comercial 63 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 63 m²
Vilna, Lituania
Área 63 m²
Piso 1
Enviar 63 KV. ¡M. STUDIJA en la segunda cabeza! -... Esta es una excelente opción para aquel…
$342,856
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Propiedad comercial 518 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 518 m²
Vilna, Lituania
Área 518 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DE LAS PREMIAS DE NATURALEZA / COMERCIO / STORAGE Acceso cómodo - cerca del pue…
$566,188
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