Pisos de obra nueva en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituania

Avizieniu seniunija
2
Barrio residencial Zemuogiu namai
Bajorai, Lituania
de
$488,795
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Hogares para una vida de calidad!Aquí, los residentes disfrutan del aire fresco, el ambiente de bosques y vegetación, así como la oportunidad de llegar rápidamente y convenientemente al centro de Vilnius.Žemuogiο namai es un hermoso y acogedor complejo residencial de cuatro casas situadas en…
Relist
Barrio residencial Liepu aleja
Lindiniskes, Lituania
de
$434,740
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 159 m²
4 objetos inmobiliarios 4
"Liepuma alėja" es un hermoso y acogedor barrio residencial situado en una zona tranquila, cerca del bosque, donde se puede disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y el aire fresco. El barrio es creado para aquellos que buscan un lugar tranquilo para vivir rodeado de naturaleza, pero a…
Relist
