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Locales comerciales en venta en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituania

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10 propiedades total found
Propiedad comercial 612 m² en Kalinas, Lituania
Propiedad comercial 612 m²
Kalinas, Lituania
Área 612 m²
Piso 1
VENTA DE 612 CONOCIMIENTOS M. ADMINISTRATIVE / PRODUCTION / STORAGE BUILDINGs for MEDICAL G.…
$1,33M
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Propiedad comercial 612 m² en Kalinas, Lituania
Propiedad comercial 612 m²
Kalinas, Lituania
Área 612 m²
Piso 1
VENTA DE 612 CONOCIMIENTOS M. ADMINISTRATIVE / PRODUCTION / STORAGE BUILDINGs for MEDICAL G.…
$1,36M
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Propiedad comercial 1 767 m² en Kalniskes, Lituania
Propiedad comercial 1 767 m²
Kalniskes, Lituania
Área 1 767 m²
Piso 1
A sólo 23 km del centro de la ciudad de Vilnius, en un maravilloso refugio natural, el moder…
$1,16M
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Propiedad comercial 925 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 925 m²
Vilna, Lituania
Área 925 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL COLUMN DE 925 KW.M. PRODUCCIÓN, INDUSTRY, STORAGE PREMISES CON LOS PREMISOS…
$753,547
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Propiedad comercial 925 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 925 m²
Vilna, Lituania
Área 925 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL COLUMN DE 925 KW.M. PRODUCCIÓN, INDUSTRY, STORAGE PREMISES CON LOS PREMISOS…
$766,612
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Propiedad comercial 229 m² en Platiniskes, Lituania
Propiedad comercial 229 m²
Platiniskes, Lituania
Área 229 m²
Piso 2
COMMERCIAL PATALPOS (edificio separado) - Platiniskiю g. 72, Vilnius district, near Pilaitė …
$528,961
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Propiedad comercial 297 m² en Europa, Lituania
Propiedad comercial 297 m²
Europa, Lituania
Área 297 m²
Piso 1
Un edificio con parcela de 297 metros cuadrados. m se vende en el distrito de Vilnius, el pu…
$34,779
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Propiedad comercial 2 050 m² en Bezdoniai Eldership, Lituania
Propiedad comercial 2 050 m²
Bezdoniai Eldership, Lituania
Área 2 050 m²
Número de plantas 2
Producción / almacenamiento y locales administrativos. Instalaciones de producción - 1730 me…
$1,42M
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Propiedad comercial 123 m² en Gaukstonys, Lituania
Propiedad comercial 123 m²
Gaukstonys, Lituania
Área 123 m²
Piso 1
SELECCIÓN DE UN ALTO 122.65 KV.M SANDATORY BUILDING NEMENČIC SEN. FLORES K. • Precio: 40,00…
$45,588
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Propiedad comercial 2 388 m² en Jokubonys, Lituania
Propiedad comercial 2 388 m²
Jokubonys, Lituania
Área 2 388 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DE PREMISAS DE STORAGE, PRODUCCIÓN EN LA LOCACIÓN PRIVADA; BUILDINGs SEPARATE,…
$683,814
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