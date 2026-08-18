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Casas en Venta en Uzliedziu seniunija, Lituania

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10 propiedades total found
Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 1
Casa moderna de una sola planta en Giraitė, a solo 15 minutos del centro de Kaunas. Casa de…
$372,933
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 2
Enviando a sus padres sin inversiones adicionales en GRECE. ¡TIESIOG WELL Y LIVE! -------- P…
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 194 m²
Número de plantas 2
¿Está buscando una casa moderna y nueva que pueda configurar según sus necesidades? Ofrecemo…
$484,584
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$174,275
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$186,899
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 77 m²
Número de plantas 2
= VENTA DE TWO AÑOS 2025 EN DESIGN, A + + CLASE HOUSEHOLDS, MILK MIESTE, ROMAKS. = Una firma…
$188,178
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Casa en Vijukai, Lituania
Casa
Vijukai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 2
Casa totalmente amueblada, espaciosa, dos plantas en venta. Con 10 kW e-mail solar Amplia pa…
$375,775
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
En GIRAITA, los soldados de UGNIA venden un antídoto de cuatro manzanas. COTHAGE 2 HOSES, A …
$206,971
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Casa en Uzliedziai, Lituania
Casa
Uzliedziai, Lituania
Área 122 m²
Número de plantas 1
Una casa totalmente equipada en venta en el Tail!? Váyase de ti y descuido 98 conocimiento.…
$373,519
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 104 m²
Número de plantas 2
SUBLOCATED HOUSEHOLDINGSENT IN THE PUIC ROMATIC HEADING Cerca del estanque romano, rodeado …
$288,667
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