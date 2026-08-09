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Apartamentos en venta en Ukmerge District Municipality, Lituania

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Ukmerge
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10 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Sesuoliai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Sesuoliai, Lituania
Habitaciones 1
Área 60 m²
Piso 17
EMERGENCY SALE + opción de financiación 50% del precio de compra, términos atractivos! COMM…
$720,103
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Apartamento 3 habitaciones en Varine, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Varine, Lituania
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 3/3
Las 3 tablas han sido sometidas g. -------- - Diseño funcional de apartamentos: pasillo + co…
$38,257
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Apartamento 1 habitación en Ukmerge, Lituania
Apartamento 1 habitación
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 1
Área 15 m²
Piso 4/4
En un lugar estratégicamente conveniente en la ciudad de Ukmergė, en la calle Anykščiai, un …
$17,317
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Apartamento 1 habitación en Ukmerge, Lituania
Apartamento 1 habitación
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 5/5
En un lugar estratégicamente conveniente en la ciudad de Ukmergė, en la calle Anykščiai, un …
$40,468
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Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/7
Todas las carreteras conducen a Ukmergė - iniciamos las reservas preliminares en el proyecto…
$136,302
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Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 3/3
Acogedor apartamento en una casa reformada con calefacción individual de gas en Ukmergė! …
$67,240
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Apartamento 3 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 habitaciones con garaje en venta - Vytautas g. 65A, Ukmerge Propuesto 59,51…
$87,738
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Apartamento 2 habitaciones en Varine, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Varine, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 2/5
SWITZERLAND OF 2 CABLES g., UKMERGU -------- - Diseño de apartamento conveniente: pasillo + …
$34,779
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Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/5
Los 2 CABLES, 37.75 metros cuadrados, fueron vendidos en UKMERV. Darius y Girėno Street, est…
$65,826
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Apartamento 2 habitaciones en Vidiskiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vidiskiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Piso 2/3
PARKYDAM 2. BUTAS JASIULIŠKIO K. -------- - Diseño funcional del apartamento: 2 habitaciones…
$62,683
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