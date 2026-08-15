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Propiedades residenciales en venta en Taurages miesto seniunija, Lituania

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Taurage
3
3 propiedades total found
Casa en Taurage, Lituania
Casa
Taurage, Lituania
Área 406 m²
Número de plantas 2
VENTA DE LA GLASE CRASICA, QUALITY, 2 A NAM DURATION MIESTE La casa está en el distrito res…
$475,314
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Casa en Taurage, Lituania
Casa
Taurage, Lituania
Área 118 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIA DE LA VIVESTIFICACIÓN EN LA GRECIA Y LA SITIO HOUSEHOLD PRIVATE SPACE, TYPES AND …
$37,402
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Apartamento 3 habitaciones en Taurage, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Taurage, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 3/4
Un poste de 3CASTLE DE SU CAMBAREYS ha sido vendido al CENTRO FORMER PRINCIPLES: - casa de …
$91,148
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