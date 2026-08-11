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Casas en Venta en Svencioneliai, Lituania

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Casa en Svencioneliai, Lituania
Casa
Svencioneliai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
SENT HOUSEHOLD with FARM BUILDINGs in SLAUGHTERHOUSES! En el distrito de Švenčioniai, 86 met…
$15,651
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Casa en Svencioneliai, Lituania
Casa
Svencioneliai, Lituania
Área 101 m²
Número de plantas 2
Casa de 6 metros cuadrados en venta en Švenčionėliai. Neat, en tiempos antiguos, pero bien …
$63,206
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