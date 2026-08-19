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Propiedades residenciales en venta en Sirvintu rajono savivaldybe, Lituania

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Sirvintos
3
11 propiedades total found
Casa en Musninkai, Lituania
Casa
Musninkai, Lituania
Área 143 m²
Número de plantas 1
Privado, recién construido asentamiento de sólo 7 vecinos alrededor de MIŠKO, a sólo 30 minu…
$278,233
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Casa en Staskuniskis, Lituania
Casa
Staskuniskis, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
Una casa de dos pisos de dos plantas con un sentido único de privacidad y armonía natural co…
$198,178
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Apartamento 3 habitaciones en Gelvonai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Gelvonai, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 2/2
Gelvonuto mslt., Širvintú r. ha sido vendido renovado 65,76 metros cuadrados apartamento de …
$82,454
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Casa en Juknonys, Lituania
Casa
Juknonys, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 2
¡Pulsando y limpiando el agua para la RESIDENCIA, toda la PRODUCCIÓN! La casa se vende sobr…
$132,161
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Casa en Kazliskiai, Lituania
Casa
Kazliskiai, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 2
Green, warm, spacious 182.90 sq. log house with 14.99 sq.m. land plot is sold in Širvintos. …
$169,917
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Casa en Jakubonys, Lituania
Casa
Jakubonys, Lituania
Área 176 m²
Número de plantas 1
OPEN DAYS - 15 April from 12: 00 to 13: 00. Pre-registration is required by tel. (Vlasta) _ …
$352,195
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TekceTekce
Casa en Kazliskiai, Lituania
Casa
Kazliskiai, Lituania
Área 172 m²
Número de plantas 2
Una casa acogedora y bonita de 172,29 metros cuadrados con una parcela atacada de 15 pulgada…
$136,798
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Casa en Mikalajunai, Lituania
Casa
Mikalajunai, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 1
Širvintú r. sav., Gelvonai, Mikalajūnioso str. 19 parte de la casa vendida (124,93 metros cu…
$13,989
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Casa en Sirvintos, Lituania
Casa
Sirvintos, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 1
VENTA DE MODERNUS DIZAIN SOBRE EL CARRIAGE SMART - Sus POILES Y COMFORT KASDIEN! PHARMACOLO…
$300,325
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Casa en Juodiskiai, Lituania
Casa
Juodiskiai, Lituania
Área 141 m²
Número de plantas 2
Enviando 140 KV.M viviendo con 60 A TOTAL LOW OF MONOMEN K., IRVATED R. SAV. Una casa espaci…
$70,843
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Casa en Bartkuskis, Lituania
Casa
Bartkuskis, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 1
¡En STRENGTHS OF THE BAARTKUŠKIO's FEED SALES CON EL REMOVED HOT BOTTLE! PUKI LOCATION to I…
$56,983
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Tipos de propiedades en Sirvintu rajono savivaldybe

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