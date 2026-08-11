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Locales comerciales en venta en Rusnes seniunija, Lituania

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Propiedad comercial 890 m² en Rusne, Lituania
Propiedad comercial 890 m²
Rusne, Lituania
Área 890 m²
Piso 1
Se vende en una ubicación exclusiva, cerca del Nemo, un edificio de casi 900 m 2 en Rumnau, …
$312,073
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Agencia
Capital
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