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Propiedades residenciales en venta en Rokiskio rajono savivaldybe, Lituania

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Rokiskis
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 243 m²
Número de plantas 2
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Casa en Tervydziai, Lituania
Casa
Tervydziai, Lituania
Área 77 m²
Número de plantas 1
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 98 m²
Número de plantas 2
VENTA DE 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, construcción, ambiente tranquilo e infraestructur…
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 183 m²
Número de plantas 1
CASA SODYBA CON 53.36 SECCIÓN A. FUENTES R. ________________________________________________…
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