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Propiedades residenciales en venta en Raudondvario seniunija, Lituania

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casas independientes
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4 propiedades total found
Casa en Didvyriai, Lituania
Casa
Didvyriai, Lituania
Área 26 m²
Número de plantas 1
Casa acogedora con estanque - oasis de descanso en la naturaleza! ¿Está buscando paz y espa…
$103,885
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Casa en Silelis, Lituania
Casa
Silelis, Lituania
Área 199 m²
Número de plantas 2
Casa residencial moderna y acogedora en el pueblo de Šilelis se vende en un lugar donde el r…
$859,074
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Casa en Didvyriai, Lituania
Casa
Didvyriai, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 1
Fue a una hora de mañana. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$272,950
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Casa en Didvyriai, Lituania
Casa
Didvyriai, Lituania
Área 210 m²
Número de plantas 2
SENT HOUSEHOLD with a LOAD OF 65.40 ARAS - ON THE NERIES 'CRANT, THE COUNTRY'S FOREST, ONLY …
$454,736
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