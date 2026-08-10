Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pasvalys
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pasvalys, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en un tranquilo y hermoso pueblo de Pushaloto, distrito de Pasvalys. La pa…
$17,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 2
Vendido en el barco. Estos lugares vivientes: la naturaleza ambiental de los cascos vivos, u…
$77,385
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir