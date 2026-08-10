Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Pasvalio miesto seniunija
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pasvalio miesto seniunija, Lituania

;
Pasvalys
3
3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pasvalys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pasvalys, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/2
VENTA SPREADS Y USTEDES 3 CASTLE PERO, BEGINES G. 107, SAVINGS! ¿Busca vivienda cómoda, econ…
$60,261
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 39 m²
Número de plantas 1
La casa se vende en un tranquilo y hermoso pueblo de Pushaloto, distrito de Pasvalys. La pa…
$17,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Pasvalys, Lituania
Casa
Pasvalys, Lituania
Área 90 m²
Número de plantas 2
Vendido en el barco. Estos lugares vivientes: la naturaleza ambiental de los cascos vivos, u…
$77,385
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pasvalio miesto seniunija, Lituania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir