Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Neringa
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Neringa, Lituania

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Neringa, Lituania
Casa
Neringa, Lituania
Área 235 m²
Número de plantas 2
En uno de los URRRTs más altos de COLOR - BUILDINGS PRELIMINARIOS SATELLED with FARM BUILDIN…
$1,80M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Casa en Neringa, Lituania
Casa
Neringa, Lituania
Área 160 m²
Número de plantas 2
ACCESO EXCEPTIONAL A LOS INDIVIDALES EN MONTENEGRO • La casa es adecuada para la autoinstal…
$560,604
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir