Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Naujoji Akmene
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Naujoji Akmene, Lituania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Naujoji Akmene, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Naujoji Akmene, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/5
PARKYDAM 4 K. PERO EN NUEVA ACTIVIDAD, REPÚBLICA G. PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES …
$62,390
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir