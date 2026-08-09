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Propiedades residenciales en venta en Mazeikiu rajono savivaldybe, Lituania

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Mazeikiai
20
Vieksniai
3
31 propiedad total found
Casa en Troskuciai, Lituania
Casa
Troskuciai, Lituania
Área 8 m²
Número de plantas 1
Una casa de jardín en venta cerca del bosque! ¿Buscas un lugar para tu casa de ensueño cerc…
$147,080
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Casa en Voveriai, Lituania
Casa
Voveriai, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
Una gran finca con edificios cerca de la ciudad se vende en el siglo 21,92. Mažeikiai r. sav…
$56,103
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 148 m²
Número de plantas 2
VENTA DE LA CASA VIVANTE EN RESIDENCIA Completamente preparado para la vida, casa de mampos…
$255,047
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 17 m²
Número de plantas 1
Vendido En 5,96a. parcela de jardín con casa y otros dependientes, la parcela está bien, en …
$17,632
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Apartamento 4 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 88 m²
Piso 5/5
Enviando un MAJOR, CONSTRUCCIÓN DE 4 CARBAKS. PAÍSES DE MONTENEGRO PARK Y SOUGHT, LAUBAI PUK…
$75,355
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 6 m²
Número de plantas 1
SOUSE SUPPLIED CON UN INSTALLATION Ubicación: Troykyčiú k., Versmės g. 36, Mažeiki Resumen …
$99,348
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 156 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial en la ciudad vieja de Mažeikiai. Es un lugar maravilloso para un acceso…
$116,880
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Apartamento 3 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 5/5
Apartamento totalmente amueblado, acogedor y económico de 3 habitaciones en alquiler en el c…
$118,249
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Casa en Serksnenai, Lituania
Casa
Serksnenai, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
HOUSEHOLD RESIDENCE to be PROHIBITED El pueblo dote, en un ambiente tranquilo y ordenado, se…
$197,082
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Apartamento 3 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 5/5
Las tres tablas deberían ser usadas en la fiesta. - Averiguado en todos los puntos, afeitado…
$81,469
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Casa en Kurmaiciai, Lituania
Casa
Kurmaiciai, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 1
VENTA SODIUM - RACK, NATURE Y NATURE OF NATURE! ¿Buscas un lugar donde puedas escapar del b…
$139,116
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Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 62 m²
Número de plantas 2
VENTA DE RESIDENCIA DE CASA EN LAS CIRCUNSTANCIAS - VINKS G. 14 CON BUILDINGS Y LIQUES AID. …
$26,883
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
VENTA DE 2 CAPSULES EN EL CURRENTE GENERAL: • Address: Gamchi.105/ g. 25, Mažeikiai • Alto:…
$54,487
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/5
Sal 2 CABB. Pero 5 / 5 - AME NAME SODE G.9 NOTAS RETAILES Capacidad para comprar con un prés…
$63,475
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 2
VENTA A LOS HOUSEHOLD COMPLETE INSTALLATED La casa está totalmente amueblada y mantenida en…
$232,329
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/5
VENTA DE 2 CAPSULES CON ANTECEDENTES RECIBIDAS EN NO Apartamento de 2 habitaciones en alqui…
$45,583
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Apartamento 1 habitación en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 5/5
VENTA DE CASTLE 1 CONTAINED CON BACKGROUND Apartamento de 1 habitación en alquiler en Mažei…
$45,077
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 364 m²
Número de plantas 2
SOUGHT SOUTH SALE RESIDENCE. Baterías solares 18.7KW. La electricidad producida es suficient…
$229,086
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Casa en Voveriai, Lituania
Casa
Voveriai, Lituania
Área 52 m²
Número de plantas 2
VENTA DE LA VENTA SODO NAM ¿Buscando un lugar acogedor para la vida o la recreación? Esta c…
$76,079
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Apartamento 1 habitación en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 4/9
VENTA 1 CABB. Pero 4 pisos SODES G.11 GENERAL Ubicación: SODOD g. 11, Mažeikiai - Apartamen…
$36,233
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 92 m²
Número de plantas 2
Una casa residencial en la ciudad vieja de Mažeikiai. Un lugar maravilloso para una vida cóm…
$63,762
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Casa en Tirksliai, Lituania
Casa
Tirksliai, Lituania
Área 150 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SKILLS CON EL PROYECTO DE CASA, CONSTRUCCIÓN AUTHORISACIÓN Y PAMATAS! La casa está …
$72,751
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Casa en Ziogaiciai, Lituania
Casa
Ziogaiciai, Lituania
Área 47 m²
Número de plantas 2
PARTE DE RESIDENCIA (1 / 2 HOUSEHOLD) GENERAL Ubicación: Mažeikiai, Viekšni rápido g. 11 • …
$47,867
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 199 m²
Número de plantas 1
Fue a la casa de la familia. NAMAS UNA AGE, CON TODO Y MANDARDA Ubicación: Mažeikiai, Liber…
$135,623
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Casa en Pievenai, Lituania
Casa
Pievenai, Lituania
Área 346 m²
Número de plantas 2
Mažeikiai r. Pievėnai farm is sold. Actividad principal de la tenencia: producción de ganado…
$797,783
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 350 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM acogedora casa de estar equipada, en la casa todo está equipado, puede venir y vivi…
$281,843
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Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 40 m²
Número de plantas 1
PARTE DE RESIDENCIA (1 / 2 HOUSEHOLD) SELECCIÓN IDEAL DE LA NUEVA SITUACIÓN DE RESIDENCIA …
$36,470
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Casa en Mazeikiai, Lituania
Casa
Mazeikiai, Lituania
Área 246 m²
Número de plantas 2
En el casco antiguo de Mažeikiai, 246 metros cuadrados de vivienda se vende para diversos de…
$364,701
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Apartamento 2 habitaciones en Mazeikiai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Mazeikiai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
REGULACIONES PRESENTADAS, CONSEQUENCE 2 ANGLE. Pero. BUTTER SUBMITTED with COMPONENTS AND BU…
$48,437
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Apartamento 3 habitaciones en Vieksniai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vieksniai, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
VENTA DEL ESPACIO, EXPLANACIÓN, 3 KAMB. Pero. GENERAL Ubicación: Mažeikai, Friendship Stree…
$64,962
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Tipos de propiedades en Mazeikiu rajono savivaldybe

apartamentos
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