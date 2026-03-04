Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Provincia de Marijampolė, Lituania

15 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Igliauka, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Igliauka, Lituania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 1/5
$464
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 2/2
$290
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 1/5
$580
por mes
Propiedad comercial 5 330 m² en Nendriniskiai, Lituania
Propiedad comercial 5 330 m²
Nendriniskiai, Lituania
Área 5 330 m²
$46,343
por mes
Propiedad comercial 90 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 90 m²
Marijampole, Lituania
Área 90 m²
Piso 1
$232
por mes
Propiedad comercial 105 m² en Sakiai, Lituania
Propiedad comercial 105 m²
Sakiai, Lituania
Área 105 m²
Piso 1
$406
por mes
Propiedad comercial 1 030 m² en Kalvarija, Lituania
Propiedad comercial 1 030 m²
Kalvarija, Lituania
Área 1 030 m²
Piso 1
$3,582
por mes
Propiedad comercial 32 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 32 m²
Marijampole, Lituania
Área 32 m²
Piso 1
$348
por mes
Apartamento 1 habitación en Marijampole, Lituania
Apartamento 1 habitación
Marijampole, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 3/5
$232
por mes
Propiedad comercial 4 200 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 4 200 m²
Marijampole, Lituania
Área 4 200 m²
Piso 1
$14,607
por mes
Propiedad comercial 500 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Marijampole, Lituania
Área 500 m²
Piso 2
$1,739
por mes
Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 26 m²
Número de plantas 1
$464
por mes
Parcelas en Marijampole, Lituania
Parcelas
Marijampole, Lituania
$580
por mes
Propiedad comercial 800 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 800 m²
Marijampole, Lituania
Área 800 m²
Piso 1
$2,782
por mes
Propiedad comercial 1 513 m² en Marijampole, Lituania
Propiedad comercial 1 513 m²
Marijampole, Lituania
Área 1 513 m²
Piso 1
$5,262
por mes
