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Casas en Venta en Jurbarkas, Lituania

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Casa en Jurbarkas, Lituania
Casa
Jurbarkas, Lituania
Área 165 m²
Número de plantas 2
Dos plantas en venta en Jurbarke Sodioso g. 49, - Superficie total de la casa 164,8 metros c…
$81,151
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Capital
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