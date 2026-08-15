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Locales comerciales en venta en Joniskio rajono savivaldybe, Lituania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 131 m² en Gatauciai, Lituania
Propiedad comercial 131 m²
Gatauciai, Lituania
Área 131 m²
Piso 1
PAÍSES A12 ROAD NORTH-RYGA, Joniškio r., Gataučiai k., una estación de servicio con edificio…
$150,484
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Propiedad comercial 116 m² en Joniskis, Lituania
Propiedad comercial 116 m²
Joniskis, Lituania
Área 116 m²
Piso 2
SING COMMERCIAL PATURES IN JONISKIS CENTRE - CITIZENS 4! Local comercial totalmente equipad…
$116,040
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Propiedad comercial 6 154 m² en Vidginiai, Lituania
Propiedad comercial 6 154 m²
Vidginiai, Lituania
Área 6 154 m²
Piso 1
NOTA DE LA CORRECCIÓN ACCOMPANYING THE VALUE GROWTH EN LOS MESES. PRINCIPIOS: ✅ Espacioso c…
$394,011
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