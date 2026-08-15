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Propiedades residenciales en venta en Joniskio rajono savivaldybe, Lituania

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Joniskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Joniskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRE PRINCIPIOS: PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Cómoda ub…
$81,968
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Casa en Zagare, Lituania
Casa
Zagare, Lituania
Área 53 m²
Número de plantas 1
SALE NAM EN ZAGARIA, KALNO G. GENERAL: - La parcela del siglo 9,86 - Superficie total de la…
$19,843
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Casa en Joniskis, Lituania
Casa
Joniskis, Lituania
Área 70 m²
Número de plantas 1
Vendido en la ciudad, VILNIUS G. ¡Vieja en la calle, NETOLI LA GUÍA! PUK PROPOSAL FOR PRICE …
$11,593
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