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Casas en Venta en Jonavos rajono savivaldybe, Lituania

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Jonava
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16 propiedades total found
Casa en Sesuva, Lituania
Casa
Sesuva, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE PARTES DE HOUSEHOLD UN HAUTE's HOUSEHOLD G., EL KAIME. 5 meses. PASAS DE PASO PERO.…
$220,610
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 24 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOCATION OF AGRICULTURE with the HOUSEHOLD CAUSE, ROCK SEN. WRITTEN KM. *…
$17,969
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 180 m²
Número de plantas 1
Una casa espaciosa + clase en venta en Liberty Street en Jonava! La casa está dentro de la …
$289,274
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Mykoliskiai, Lituania
Casa
Mykoliskiai, Lituania
Área 214 m²
Número de plantas 2
SANDLED SODO HOUSEHOLD with A GUARANTEE IN THE SAVIATION OF THE HOUSEHOLD, MYKOLIVES 'PRICE,…
$151,830
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Casa en Pasiliai, Lituania
Casa
Pasiliai, Lituania
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casa en venta Jurginο g. 11, Ušusaliai, 164.29 sq.m area, 1 floor La casa de 164 metros cua…
$288,954
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Casa en Kreslynai, Lituania
Casa
Kreslynai, Lituania
Área 192 m²
Número de plantas 2
Hay una casa de campo de 192 m2 con una parcela de tierra en la orilla del río! - b. Primera…
$420,770
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Guldynai, Lituania
Casa
Guldynai, Lituania
Área 121 m²
Número de plantas 2
Tu casa en la naturaleza - ¡En la comida! Una casa de jardín de 120,92 metros cuadrados se …
$152,811
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 290 m²
Número de plantas 2
VENTA DE DIFERENTES HOUSEHOLDS EN JONVA CENTRE CON MANDARDA, PRIMERA Y FAMILY ESPACIO Los po…
$287,897
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Casa en Kreslynai, Lituania
Casa
Kreslynai, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 1
La casa de campo se vende con una parcela de tierra en la orilla del río! El proyecto cuent…
$208,992
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Casa en Kreslynai, Lituania
Casa
Kreslynai, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
La casa se vende con una hermosa vista del río Neris. Cottage con parcela y entrada directa …
$275,542
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Casa en Jonava, Lituania
Casa
Jonava, Lituania
Área 108 m²
Número de plantas 1
Modern A + + clase, 107 m 2 casas de planta única con ~ 5-8 bar parcelas en el proyecto "Mi …
$286,232
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Casa en Pakalniskis, Lituania
Casa
Pakalniskis, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 2
Vendido 4 CAMBAREE HOUSEHOLD EN JONAVA, UPNINKAS Upninkai - un pueblo rico en patrimonio his…
$82,558
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Casa en Veseluvka, Lituania
Casa
Veseluvka, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM 24.96 ARAS LOCAL OF AGRICULTURAL HOUSEHOLD SOUGHT G., LONG K., KAUNO R. SAV. _ INFO…
$85,531
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Casa en Cicinai, Lituania
Casa
Cicinai, Lituania
Área 52 m²
Número de plantas 2
¡Vivienda con una flor de honor y una verdadera eternidad! Ven y vive, y WEST LEISK en el PU…
$175,321
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Casa en Kreslynai, Lituania
Casa
Kreslynai, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 1
Casas de dos apartamentos con parcela de tierra a orillas del río! - El primer alto tiene pa…
$210,385
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Casa en Pasiliai, Lituania
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Pasiliai, Lituania
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casa en venta Jurginο g. 11, Ušusaliai, 164.29 sq.m area, 1 floor La casa de 164 metros cua…
$282,675
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