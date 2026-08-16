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Propiedades residenciales en venta en Gargzdu seniunija, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Gargzdai, Lituania
Casa
Gargzdai, Lituania
Área 166 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en el corazón de Gargždai - Žemaitės g. ¡9! Es una oportunidad única para …
$177,860
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Agencia
Capital
Idiomas hablados
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Dúplex 4 habitaciones en Klaipeda District Municipality, Lituania
Dúplex 4 habitaciones
Klaipeda District Municipality, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Šlapšilė village, Žvyro street (former Memel area), a cozy, mo…
$186,666
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Parámetros de las propiedades en Gargzdu seniunija, Lituania

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