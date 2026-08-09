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Propiedades residenciales en venta en Avizieniu seniunija, Lituania

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apartamentos
23
casas independientes
19
42 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Bendoriai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Bendoriai, Lituania
Habitaciones 4
Área 93 m²
Piso 2/3
Sold SWITZERLAND AND YAUKUS 4 CASTLE BUILDING IN A HEADER with 2 PLACE OF SALE El apartament…
$288,588
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Apartamento 4 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 4
Área 90 m²
Piso 1/3
Apartamento 1-08 BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$242,293
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 1/3
1-02 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$158,067
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Bajorai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Número de plantas 1
Venta de una casa moderna de alta calidad en un lugar único - en el pueblo cerrado "Bajor Re…
$488,795
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Piso 2/3
Apartamento 2-09 BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$166,144
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Casa en Bukiskis, Lituania
Casa
Bukiskis, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas de clase A + + "Home of Friendship," Bukiškis, Avižinė Venta de nueva construc…
$305,293
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Casa en Lindiniskes, Lituania
Casa
Lindiniskes, Lituania
Área 216 m²
Número de plantas 1
AMERRA Casas modernas de arquitectura en las afueras de Bair - donde comienza la paz. www.as…
$686,610
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Casa 5 habitaciones en Lindiniskes, Lituania
Casa 5 habitaciones
Lindiniskes, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Amplia y moderna casa de una sola planta en venta cerca de Vilnius mismoVenta es una casa es…
$517,318
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Casa 5 habitaciones en Lindiniskes, Lituania
Casa 5 habitaciones
Lindiniskes, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Amplia y moderna casa de una sola planta en venta cerca de Vilnius mismoVenta es una casa es…
$516,513
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 3/3
3-20 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$162,247
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Casa 5 habitaciones en Lindiniskes, Lituania
Casa 5 habitaciones
Lindiniskes, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Amplia y moderna casa de una sola planta en venta cerca de Vilnius mismoVenta es una casa es…
$516,858
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Casa 6 habitaciones en Bajorai, Lituania
Casa 6 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 312 m²
Número de plantas 2
Venta de una casa moderna de alta calidad en un lugar exclusivo - en el pueblo cerrado "Bajo…
$431,100
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Casa en Bendoriai, Lituania
Casa
Bendoriai, Lituania
Área 103 m²
Número de plantas 1
Inició su nueva estrategia de resistencia con nuevas casas vivientes 'condados comunes. Esta…
$310,366
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Apartamento 2 habitaciones en Ezeraiciai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ezeraiciai, Lituania
Habitaciones 2
Área 61 m²
Piso 1/2
2 habitaciones, 61,33 m2 apartamento en venta en VILON CITY (9 km a PC "BIG") Apartamento s…
$184,329
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
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Área 53 m²
Piso 3/3
3-16 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$162,247
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Casa en Giluziai, Lituania
Casa
Giluziai, Lituania
Área 135 m²
Número de plantas 2
PARTES DE MODERN PRESENTADOS POR LA GUIDENCIA DE LA GUINEA A + CLASE CODES CON GUARANTEE. L…
$286,520
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Casa en Ezeraiciai, Lituania
Casa
Ezeraiciai, Lituania
Área 128 m²
Número de plantas 2
Invitamos a los residentes de "VILON CITY" a ver y establecerse en los apartamentos de "VILO…
$398,184
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/3
1-04 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$148,837
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 1/3
Apartamento 1-06 BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$134,992
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 3/3
Apartamento 3-18 BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$149,408
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 3/3
3 a 19 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
$127,230
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Casa en Uzudvarionys, Lituania
Casa
Uzudvarionys, Lituania
Área 225 m²
Número de plantas 1
AMERRA Casas modernas de arquitectura en las afueras de Bair - donde comienza la paz. www.as…
$686,610
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
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Área 54 m²
Piso 3/3
3 a 21 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
$148,240
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
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Área 42 m²
Piso 3/3
3 a 15 apartamentos BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamen…
$134,233
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
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Bajorai, Lituania
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Área 48 m²
Piso 2/3
2-11 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$143,068
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Casa en Saldene, Lituania
Casa
Saldene, Lituania
Área 231 m²
Número de plantas 1
ARQUITECTURAS SÍNTICAS EN FECHA SOSTICA - SIGNIFICANTE Y MODERNUS LIVING Casa de un apartam…
$182,576
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Casa 4 habitaciones en Bajorai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Número de plantas 1
For sale is a modern, high-quality built house in a unique location — in the gated community…
$488,795
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Apartamento 2 habitaciones en Bajorai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Bajorai, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 2/3
2-12 apartamento BAYOR COLOUR Un proyecto residencial único en el que todos el apartamento …
$146,529
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Casa 5 habitaciones en Lindiniskes, Lituania
Casa 5 habitaciones
Lindiniskes, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Amplia y moderna casa de una sola planta en venta cerca de Vilnius mismoVenta es una casa es…
$516,513
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Apartamento 1 habitación en Bajorai, Lituania
Apartamento 1 habitación
Bajorai, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/3
1-01 apartamento BAYOR COLOUR Imagina el café de la mañana en el aire fresco, noches tranqu…
$103,840
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Parámetros de las propiedades en Avizieniu seniunija, Lituania

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