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Apartamentos en venta en Anyksciai, Lituania

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Apartamento 3 habitaciones en Anyksciai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Anyksciai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/2
No estándar, amplio apartamento de 3 habitaciones - casa de campo J. Basanaviciaus g., Anykš…
$73,030
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Agencia
Capital
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