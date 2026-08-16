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Propiedades residenciales en venta en Anyksciai, Lituania

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Anyksciai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Anyksciai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/2
No estándar, amplio apartamento de 3 habitaciones - casa de campo J. Basanaviciaus g., Anykš…
$73,030
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Capital
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Casa en Anyksciai, Lituania
Casa
Anyksciai, Lituania
Área 69 m²
Número de plantas 2
Partes de la casa J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. Apartamento de planificación no estánda…
$72,672
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