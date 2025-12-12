Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con piscina en venta en Piamonte, Italia

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Baveno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Baveno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 63 m²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
$337,845
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Lesa, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lesa, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
PL-PR-A05. Lake Majore. Leza. A comfortable apartment in a beautiful residential building wi…
$468,097
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
