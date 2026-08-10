Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Mantua
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Mantua, Italia

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Monzambano, Italia
Villa 5 habitaciones
Monzambano, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 550 m²
GH-SV00016. Futusilia de la República de China, кипарисов и виноградников и имеет панорамный…
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 10 habitaciones en Ponti sul Mincio, Italia
Villa 10 habitaciones
Ponti sul Mincio, Italia
Habitaciones 10
Área 120 000 m²
In a very peaceful setting, we offer a beautiful farm estate surrounded by 12 hectares of la…
$2,41M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Castiglione delle Stiviere, Italia
Villa 6 habitaciones
Castiglione delle Stiviere, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
En Castiglione delle Stiviere, en una zona tranquila y conveniente para todos los servicios …
$480,644
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mantua, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir