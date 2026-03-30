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Propiedades residenciales en venta en Tiberíades, Israel

1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Tiberíades, Israel
Villa 7 habitaciones
Tiberíades, Israel
Habitaciones 7
Área 250 m²
Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad únic…
$11,21M
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