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Propiedades residenciales en venta en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel

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Ra'anana
20
Ra'anana
69
Givat Shmuel
26
119 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Rosh HaAyin, Israel
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Rosh HaAyin, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡 Venta en Rosh HaAin ← Psagot Afek DistrictOfrecemos a la venta un apartamento de 4 habitac…
$750,000
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Isrealty
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Dúplex 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 158 m²
Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de…
$1,665
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Villa 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Villa 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
Bonito apartamento con 5 habitaciones. con terraza orientada al sur. cerca de la universidad…
$1,29M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Villa 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 208 m²
Referencia: RN 105 Distrito: Akiva, muy buena ubicación, cerca de todas las comodidades Gr…
$2,26M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 96 m²
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyect…
$1,25M
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Apartamento 2 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 2
Área 50 m²
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de …
$857,142
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 99 m²
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyect…
$1,23M
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Apartamento 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 130 m²
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de t…
$1,19M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 93 m²
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyect…
$1,26M
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Apartamento 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 156 m²
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios…
$1,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 3
Área 74 m²
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo …
$995,670
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Apartamento 4 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 4
Área 93 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$1,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Ra'anana, Israel
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Ra'anana, Israel
Habitaciones 3
Área 86 m²
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyec…
$1,29M
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Ático Ático 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Ático Ático 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 190 m²
muy bonita casa de 6 habitaciones. (273 m2 arnona) Solo en el suelo. Muy invertido. sala de …
$2,55M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo …
$1,16M
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Apartamento 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 165 m²
centro Raanana. Apartamento dúplex en la 3a y superior planta. Immense sala de estar. Atico …
$1,86M
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Villa 8 habitaciones en Ra'anana, Israel
Villa 8 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 8
Área 440 m²
✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En una de las zonas más buscadas de…
$5,96M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que s…
$1,13M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
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Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo …
$1,62M
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Apartamento 5 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 3
Área 82 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$1,11M
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Apartamento 5 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto…
$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 94 m²
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo …
$1,20M
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Apartamento 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
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Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 133 m²
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios…
$1,42M
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Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 3
Área 67 m²
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de …
$1,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 100 m²
En el corazón del centro de Raanana, a 2 minutos a pie de todas las tiendas y servicios. Muy…
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 3
Área 79 m²
Referencia: GS 101 Distrito: Guivat shmouel Proyecto de 9 edificios de 17 a 23 plantas *3 p…
$970,695
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 118 m²
Bonito jardín de 4 habitaciones con amplio dormitorio principal y jardín. 2 baños, Cocina Se…
$1,32M
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 119 m²
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy s…
$980,673
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Apartamento 4 habitaciones en Ra'anana, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 4
Área 105 m²
Apartamento de 4 habitaciones bien agencia. terraza de 14 m2 de aparcamiento. Shwartz Street…
$926,691
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