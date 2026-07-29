  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Barrio residencial Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Eilat, Israel
de
$508,400
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39626
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Shoham

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta en EILAT - Apartamento de 3 habitaciones con amplia terraza y vista abierta. Cocina + sala de estar, dormitorio principal con baño y una habitación para niños y invitados. Apartamento muy bien soleado y muy claro. Persianas eléctricas, baldosas. Perfecto para alquileres a pie o durante todo el año o a corto plazo. 2 pasos del mar y caminar. Qué curioso abstenerse.

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,83M
Barrio residencial Rez de jardin florentine nord
Tel-Aviv, Israel
de
$934,800
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$715,040
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec terrasse calme proche de la mer A ne pas manquer
Herzliya, Israel
de
$1,96M
Está viendo
Barrio residencial Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage
Eilat, Israel
de
$508,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Hadera, Israel
de
$892,160
Referencia HD 107 District Ein ayam Torre de alto nivel Entrega de la torre : Sala de deportes, habitación de cumpleaños y más - 4 piezas: 105 m2 + 16 m2 terraza Desde el piso 11 Aparcamiento Cave Vista del parque Orientación oriental - 5 piezas 124 m2 + 25 m2 terraza Desde el primer piso A…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Referencia: TL 2637 District: Downtown, 6 minutes walk from the beach, in a very quiet dead end that gives direct access to the Hacarmel Shuk 5 plantas Niza 3 piezas incluyendo mamád Renovado Superficie de 60 m2 Pequeño balcón de 4 m2 3a planta con ascensor Aire acondicionado Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$780,640
Venta exclusiva Moderno apartamento de 4 habitaciones en el centro de Rishon LeZion * Apartamento 4 habitaciones particularmente espaciosas * 100 m2 de espacio habitable * Terraza solar de unos 10 m2 * Mamad (habitación segura) * Gran ascensor (6 personas) * Estacionamiento privado en taboo…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir