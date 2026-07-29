Barrio residencial Eilat appartement 3 pieces avec terrasse vue mer etage eleve tres lumineux proche plage

Venta en EILAT - Apartamento de 3 habitaciones con amplia terraza y vista abierta. Cocina + sala de estar, dormitorio principal con baño y una habitación para niños y invitados. Apartamento muy bien soleado y muy claro. Persianas eléctricas, baldosas. Perfecto para alquileres a pie o durante todo el año o a corto plazo. 2 pasos del mar y caminar. Qué curioso abstenerse.