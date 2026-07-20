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Barrio residencial Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent

Ra'anana, Israel
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ID: 38295
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

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Apartamento de 4 habitaciones situado en la 4a planta de un edificio reciente. ✔️ 125 m2 espacio habitable ✔️ Gran salón ✔️ Mamad ✔️ Buena cocina abierta con isla ✔️ Terraza de 12 m2 ✔️ Estacionamiento robótico La propiedad está actualmente alquilada por 2 años a 8.000 Un apartamento agradable y luminoso, ideal para la inversión y un proyecto de residencia principal futuro.

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Ra'anana, Israel
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