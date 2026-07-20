Barrio residencial Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent

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Apartamento de 4 habitaciones situado en la 4a planta de un edificio reciente.
✔️ 125 m2 espacio habitable
✔️ Gran salón
✔️ Mamad
✔️ Buena cocina abierta con isla
✔️ Terraza de 12 m2
✔️ Estacionamiento robótico
La propiedad está actualmente alquilada por 2 años a 8.000
Un apartamento agradable y luminoso, ideal para la inversión y un proyecto de residencia principal futuro.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
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