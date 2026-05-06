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Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover

Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
6/5/26
$1,07M
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ID: 35695
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

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Grandes 3 habitaciones + balcón de 73m2 con vistas a la calle. Vista abierta / hermosa altura del techo / hermosos volúmenes / 3 orientaciones de aire. Tranquilo y verde / tiendas y cafés cerca. Gran potencial de renovación.

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Tel-Aviv, Israel
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