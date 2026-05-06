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Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
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ID: 35995
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 252

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Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el 3er piso con mamad. Edificio con una renovación Tama 38 de calidad en 2020. Tranquilo, triple orientación I/N/S. 300 metros de la playa.

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Tel-Aviv, Israel
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