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Barrio residencial Kikar rabin kikar hamedina tama 382

Tel-Aviv, Israel
de
$1,74M
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ID: 38318
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 108

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca del tranvía, Kikar Rabin, Kikar Hamedina y frente al país! 1a planta, 3,5 habitaciones, 104m2, 2 exposiciones : Norte, Oeste. Inicio del procedimiento de tama 38/2 (destrucción y construcción nueva).

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Tel-Aviv, Israel
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