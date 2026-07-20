  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kadima
  4. Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$1,87M
20/7/26
$1,87M
31/5/26
$5,70M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36895
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Rothschild

Localización en el mapa

Kadima, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Gilo 3 pieces
Jerusalén, Israel
de
$721,600
Barrio residencial Dans rue calme neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,79M
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
de
$1,79M
Barrio residencial 2 pieces a neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$1,34M
Está viendo
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,87M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$2,56M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Barrio residencial Bon emplacement haut standing projet de qualite
Hadera, Israel
de
$895,440
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse rue calme rothschild
Barrio residencial Penthouse rue calme rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir