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Barrio residencial Projet neuf nat 600

Netanya, Israel
de
$5,45M
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ID: 36219
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de la isla, actualmente en construcción. Esta zona dinámica y turística, rodeada de los hoteles más bellos como Island, Ramada y West Lagoon, le da la bienvenida en un entorno de vida incomparable. Características del proyecto: El proyecto PK 13 consta de un elegante edificio, ubicado en el nuevo distrito de Nat 600. Esta prestigiosa residencia estará rodeada de exuberantes jardines y una piscina, ofreciendo a sus residentes un espacio de relajación y convivencia. De conformidad con las normas ambientales y económicas, el proyecto se distingue por: - Un magnífico vestíbulo con impresionante altura de techo, decorado por un diseñador. - Dos ascensores lujosos, rápidos y modernos para una comodidad óptima. - Un gimnasio totalmente equipado y un parque infantil (Jumbori) para el placer de los más jóvenes. - Una garantía bancaria para la paz mental. Detalles del apartamento: Descubre un amplio apartamento de 5 habitaciones, con una superficie de 148 m2, con terraza de 23 m2. Disfrute de servicios interiores de lujo, incluyendo: - Tejas de granito de porcelana 80/80 y 100/100. - Posibilidad de elegir entre suelos de baldosa o parquet en las habitaciones. - Terraza con baldosas, parquet o teca. - Aire acondicionado centralizado para una comodidad óptima. - Puertas interiores de alta calidad. - Cocina personalizada, elegida de las mejores marcas, con encimera de mármol. - Baños de techo con retretes colgantes. - Preparación para cine en casa y persianas eléctricas en todo el apartamento. - Espacio de estacionamiento incluido. No te pierdas esta oportunidad única Descubra todos nuestros nuevos proyectos en www.theagencis.com (http://www.theagencis.com). Para más información, póngase en contacto conmigo: *Mardochee Khayat* Tel: 0523362121 Ven a vivir el sueño en Nat 600, donde la comodidad y el lujo se encuentran!

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