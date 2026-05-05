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Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville

Nahariya, Israel
de
$523,900
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ID: 36467
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Jabotinsky

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En el centro de Nahariya, situado en una calle tranquila y buscada. Tiene un gran precio bajo: balcón/terraza, mamá, ascensor, bodega, aparcamiento y espacioso y luminoso!

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