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Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway A bat yam

Bat Yam, Israel
de
$895,700
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ID: 36495
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Muy bonito proyecto nuevo en el corazón de Bat Yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel. De 2 habitaciones a ático de 1.900.000 sh. TODOS LOS APPARTMENTOS ESTÁN CON UN PARKING.

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