  2. Rumanía
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Rumanía

Bucarest
1
Ilfov
1
Otopeni
1
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Apart - hotel en un hotel de 4 estrellas en Bucarest, gestionado por la cadena Wyndham
Otopeni, Rumanía
de
$183,089
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Oportunidad de inversión: Habitación en el hotel BUCHAREST AIRPORT HOTEL de 4 estrellas, gestionado por la cadena Wyndham   ✔️ Ubicación: A solo 150 metros de las terminales del aeropuerto internacional de Bucarest — 16 millones de pasajeros al año ✔️ Hasta un 15 % de ingresos pasiv…
Agencia
Darton Global
Mostrar contactos
Agencia
Darton Global
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Complejo residencial Barajul Arges Street Bucharest
Bucarest, Rumanía
de
$1,64M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 1 265 m²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
Agencia
North Real Estate
Mostrar contactos
Agencia
North Real Estate
Idiomas hablados
English
